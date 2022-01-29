COVID-19 в Севастополе: госпитализировали 43 человека, выздоровели 27

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 43 человека. За сутки выздоровели 27 человек. На данный момент в больницах находится 470 пациентов, из них 387 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 707 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По состоянию на утро 29 января в городе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 53 до 84 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 56 734 человека. В настоящий момент выздоровели 51 626 человек, 1 957 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 29 января сделали прививку от коронавируса 293 636 человек. Второй этап вакцинации прошли 280 179 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 29 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.