COVID-19 в Севастополе: очередной антирекорд — скончались 15 человек

По состоянию на 6 ноября в Севастополе зарегистрировано 349 новых случаев заболевания COVID-19.

250 человек выписаны после выздоровления. Умерли 15 человек в возрасте от 39 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 136 человек. В настоящий момент выздоровели 34 550 человек, 1 433 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 6 ноября сделали прививку от коронавируса 197 959 человек. Второй этап вакцинации прошли 163 658 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 6 ноября поступило 245 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.