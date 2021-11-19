COVID-19 в Севастополе: одному из скончавшихся было 100 лет

По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19.

611 человек выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 33 до 100 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 683 человека. В настоящий момент выздоровели 38 509 человек, 1 568 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 19 ноября сделали прививку от коронавируса 223 232 человека. Второй этап вакцинации прошли 187 953 жителя региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 19 ноября поступило более 261 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.