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Минздрав России рекомендовал регионам открыть амбулаторные центры лечения COVID-19
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе: печально, но ежедневно вирус убивает не менее четырёх человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:04 16.02.2021

По состоянию на утро 16 февраля в Севастополе зарегистрированы 78 новых случаев заболевания COVID-19.

167 человек выписаны после выздоровления.  Умерли четыре человека в возрасте от 62 до 86 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11140 человек. В настоящий момент выздоровели 10068 человек, 453 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в стационарах находится 325 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 41 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 47%. Под наблюдением находится 865 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: печально, но ежедневно вирус убивает не менее четырёх человек

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