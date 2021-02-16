COVID-19 в Севастополе: печально, но ежедневно вирус убивает не менее четырёх человек

По состоянию на утро 16 февраля в Севастополе зарегистрированы 78 новых случаев заболевания COVID-19.

167 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 62 до 86 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11140 человек. В настоящий момент выздоровели 10068 человек, 453 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в стационарах находится 325 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 41 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 47%. Под наблюдением находится 865 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.