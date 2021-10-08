COVID-19 в Севастополе. Перевалили за двести, уровень заболеваемости в городе растёт

По состоянию на 8 октября в Севастополе зарегистрированы 213 новых случаев заболевания COVID-19.

126 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 62 до 75 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 32 222 человека. В настоящий момент выздоровели 28 830 человек, 1 149 умерли. Под наблюдением находится 1089 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 8 октября сделали прививку от коронавируса 143 004 человека. Второй этап вакцинации прошли 134 106 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 8 октября поступило 199 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.