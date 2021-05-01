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«Коронавирусная сводка» выходных дней в Севастополе: за двое суток – 45 заболевших
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: пока ситуация стабильная

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:32 01.05.2021

По состоянию на 1 мая в Севастополе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19.

20 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 63 и 68 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 088 человек. В настоящий момент выздоровели 12 941 человек, 624 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 303 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: пока ситуация стабильная

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