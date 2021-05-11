COVID-19 в Севастополе — пока статистика держится на одном уровне

По состоянию на 11 мая в Севастополе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19.

34 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 70 лет и 81 год. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 313 человек. В настоящий момент выздоровели 13 242 человека, 650 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 247 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.