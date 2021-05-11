Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | COVID-19 в Севастополе — пока статистика держится на одном уровне

crimeapress_news

капитал
 В Севастополе за сутки коронавирусом заболели сто и еще один человек
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе — пока статистика держится на одном уровне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:44 11.05.2021

По состоянию на 11 мая в Севастополе зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19.

34 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 70 лет и 81 год. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 313 человек. В настоящий момент выздоровели 13 242 человека, 650 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Под наблюдением находится 247 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе - пока статистика держится на одном уровне

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.