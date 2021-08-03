COVID-19 в Севастополе. Семеро умерли, 168 человек выписались из больниц, заразились?

По состоянию на 3 августа в Севастополе зарегистрирован 171 новый случай заболевания COVID-19.

168 человек выписаны после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 32 до 94 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 21 297 человек. В настоящий момент выздоровели 18 502 человека, 869 умерли. Под наблюдением находится 709 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, площади 50-летия СССР, возле торговых центров «Муссон» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 3 августа сделали прививку от коронавируса 119 856 человек. Второй этап вакцинации прошли 100 183 жителя региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 3 августа поступило более 129 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.