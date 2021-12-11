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COVID-19 в Севастополе: шестеро скончались, 261 человек с болезнью справился

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:15 11.12.2021

По состоянию на 11 декабря в Севастополе зарегистрированы 165 новых случаев заболевания COVID-19.

261 человек выписан после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 43 до 85 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 825 человек. В настоящий момент выздоровели 46 791 человек, 1 768 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 11 декабря сделали прививку от коронавируса 258 425 человек. Второй этап вакцинации прошли 236 203 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 11 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: шестеро скончались, 261 человек с болезнью справился

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