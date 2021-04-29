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Самый большой «прирост» больных коронавирусом - в Алуште, Ялте и Раздольненском районе
Фото: leo2014, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: ситуация выглядит стабильной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:52 29.04.2021

По состоянию на 29 апреля в Севастополе зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19.

36 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 80 до 88 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 043 человека. В настоящий момент выздоровели 12 906 человек, 619 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 273 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: ситуация выглядит стабильной

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