COVID-19 в Севастополе: скончались одиннадцать человек

По состоянию на 1 декабря в Севастополе зарегистрированы 202 новых случая заболевания COVID-19.

186 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 57 до 90 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 974 человека. В настоящий момент выздоровели 44 821 человек, 1 695 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 1 декабря сделали прививку от коронавируса 245 088 человек. Второй этап вакцинации прошли 217 249 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 1 декабря поступило более 275 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.