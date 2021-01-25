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В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19
Фото: sev.gov.ru

COVID-19 в Севастополе: скончались пятеро

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:40 25.01.2021

По состоянию на утро 25 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заболевания COVID-19.

68 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 64 до 90 лет, — сообщили в пресс, — службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9105 человек. В настоящий момент выздоровели 8220 человек, 366 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 331 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 155 человек.  Под наблюдением находится 674 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 560 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: скончались пятеро

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