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Коэффициент распространения COVID-19 в России впервые с начала сентября опустился ниже единицы
Иллюстрация: congerdesign, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: статистика — 301 на 606. В чью сторону?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:55 24.11.2021

По состоянию на 24 ноября в Севастополе зарегистрирован 301 новый случай заболевания COVID-19.

606 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 82 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 47 315 человек. В настоящий момент выздоровели 41 566 человек, 1 622 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 24 ноября сделали прививку от коронавируса 231 573 человека. Второй этап вакцинации прошли 199 480 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 ноября поступило более 272 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: статистика - 301 на 606. В чью сторону?

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