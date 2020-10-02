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«Миграция» коронавируса в Крыму: инфекцию «ввозят» и «вывозят»
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе — статистика по заболевшим «ползёт» вверх. И все — местные

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:26 02.10.2020

По состоянию на утро 2 октября в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 13 до 82 лет, все – местные жители.

20 человек выписаны после выздоровления. Зарегистрирована смерть 50-летнего мужчины. Течение болезни было осложнено тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией, отёком лёгких, отёком мозга на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1058 человек.   В настоящий момент в стационарах находится 305 человек. Выздоровели 679 человек, 29 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Коронавирус в Севастополе - статистика по заболевшим "ползёт" вверх. И все - местные

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 241 человек, в городской больнице № 9 – 213.   Под наблюдением по месту жительства – 507 человек.   В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

COVID-19 в Севастополе - статистика по заболевшим "ползёт" вверх. И все - местные

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