COVID-19 в Севастополе — статистика по заболевшим «ползёт» вверх. И все — местные

По состоянию на утро 2 октября в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 13 до 82 лет, все – местные жители.

20 человек выписаны после выздоровления. Зарегистрирована смерть 50-летнего мужчины. Течение болезни было осложнено тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией, отёком лёгких, отёком мозга на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1058 человек. В настоящий момент в стационарах находится 305 человек. Выздоровели 679 человек, 29 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 241 человек, в городской больнице № 9 – 213. Под наблюдением по месту жительства – 507 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.