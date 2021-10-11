COVID-19 в Севастополе: статистика упорно идёт вверх

По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.

74 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 93 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. В настоящий момент выздоровели 29 149 человек, 1 163 умерли. Под наблюдением находится 1075 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 11 октября сделали прививку от коронавируса 143 998 человек. Второй этап вакцинации прошли 134 717 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 11 октября поступило 199 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.