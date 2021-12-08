COVID-19 в Севастополе: статистика выглядит обнадёживающе

По состоянию на 8 декабря в Севастополе зарегистрированы 172 новых случая заболевания COVID-19.

305 человек выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 70 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 321 человек. В настоящий момент выздоровели 45 973 человека, 1 745 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 8 декабря сделали прививку от коронавируса 253 873 человека. Второй этап вакцинации прошли 229 423 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 8 декабря поступило более 332 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.