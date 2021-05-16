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Фото: OrnaW, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: статистика за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 16.05.2021

По состоянию на 16 мая в Севастополе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19.

12 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 69 и 85 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 432 человека. В настоящий момент выздоровел 13 381 человек, 659 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 275 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: статистика за сутки

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