COVID-19 в Севастополе — статистика за сутки

По состоянию на 12 июня в Севастополе зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.
41 человек выписан после выздоровления. Умер один человек в возрасте 92 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 248 человек. В настоящий момент выздоровели 13 920 человек, 700 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.
Под наблюдением находится 319 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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