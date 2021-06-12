COVID-19 в Севастополе — статистика за сутки

По состоянию на 12 июня в Севастополе зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.

41 человек выписан после выздоровления. Умер один человек в возрасте 92 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 248 человек. В настоящий момент выздоровели 13 920 человек, 700 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.

Под наблюдением находится 319 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.