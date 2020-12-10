COVID-19 в Севастополе — статистика за сутки

По состоянию на утро 10 декабря в Севастополе зарегистрировано 76 новых случаев заболевания COVID-19.

53 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от 16 до 87 лет. 32 человека выписаны после выздоровления. Скончались пять человек в возрасте от 40 до 82 лет. Во всех случаях течение болезни сопровождалось сопутствующими хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5063 человек. В настоящий момент выздоровели 4614 человек, 158 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 128 человек, в «Изумруде» – 99. На амбулаторном лечении – 137 человек. Под наблюдением находится 574 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.