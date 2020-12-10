Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | COVID-19 в Севастополе — статистика за сутки

crimeapress_news

В Севастополе – еще два случая заболевания COVID-19
Фото: sev.gov.ru

COVID-19 в Севастополе — статистика за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:08 10.12.2020

По состоянию на утро 10 декабря в Севастополе зарегистрировано 76 новых случаев заболевания COVID-19.

53 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  Заболевшие – люди в возрасте от 16 до 87 лет.   32 человека выписаны после выздоровления.   Скончались пять человек в возрасте от 40 до 82 лет. Во всех случаях течение болезни сопровождалось сопутствующими хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5063 человек.   В настоящий момент выздоровели 4614 человек, 158 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 128 человек, в «Изумруде» – 99. На амбулаторном лечении – 137 человек.  Под наблюдением находится 574 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

COVID-19 в Севастополе - статистика за сутки

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.