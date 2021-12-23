COVID-19 в Севастополе: суточный прирост числа заразившихся снижается

По состоянию на 23 декабря в Севастополе зарегистрированы 74 новых случая заболевания COVID-19.

294 человека выписаны после выздоровления. Умерли 3 человека в возрасте от 58 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 252 человека. В настоящий момент выздоровели 49 019 человек, 1 818 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 23 декабря сделали прививку от коронавируса 270 543 человек. Второй этап вакцинации прошли 254 535 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.