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В Севастополе по-прежнему положительная динамика по COVID-19: 4 человека вылечились, 1 - заболел
Фото: livekuban.ru

COVID-19 в Севастополе: суточный прирост заболевших — за 90

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:15 12.01.2021

По состоянию на утро 12 января в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19. 69 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 27 до 83 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7846 человек. В настоящий момент выздоровели 7076 человек, 291 умер. На сегодняшний день в стационарах находятся 276 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 282 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Под наблюдением находится 525 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: суточный прирост заболевших - за 90

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