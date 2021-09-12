COVID-19 в Севастополе. Трое скончались, 222 человека выздоровели

По состоянию на 12 сентября в Севастополе зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19.

222 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 70 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 601 человек. В настоящий момент выздоровели 26 357 человек, 1062 умерли. Под наблюдением находится 762 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 12 сентября поступило более 176 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.