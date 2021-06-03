COVID-19 в Севастополе. Умер один, выздоровели 24 человека

По состоянию на 3 июня в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19.

24 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 75 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 014 человек. В настоящий момент выздоровели 13 745 человек, 687 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 286 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.