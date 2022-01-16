COVID-19 в Севастополе: умерли четверо, заразились — 114

По состоянию на 16 января в Севастополе зарегистрированы 114 новых случаев заболевания COVID-19.

56 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 63 до 94 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 844 человека. В настоящий момент выздоровели 50 969 человек, 1 904 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 16 января сделали прививку от коронавируса 281 367 человек. Второй этап вакцинации прошли 269 452 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 16 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.