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 В Севастополе за сутки коронавирусом заболели сто и еще один человек
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе: умерли четыре человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:30 05.02.2021

По состоянию на утро 5 февраля в Севастополе зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19.

88 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 65 до 88 лет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10200 человек. В настоящий момент выздоровел 9141 человек, 413 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 391 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 85 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 50,6%.

Под наблюдением находится 598 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: умерли четыре человека

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