COVID-19 в Севастополе: умерли четыре человека

По состоянию на утро 5 февраля в Севастополе зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19.

88 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 65 до 88 лет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10200 человек. В настоящий момент выздоровел 9141 человек, 413 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 391 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 85 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 50,6%.

Под наблюдением находится 598 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.