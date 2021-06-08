COVID-19 в Севастополе. Умерли двое, выздоровели 35 человек

По состоянию на 8 июня в Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19.
35 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 78 лет и 81 год. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 138 человек. В настоящий момент выздоровели 13 828 человек, 696 умерли. Под наблюдением находится 297 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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