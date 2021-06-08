Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | COVID-19 в Севастополе. Умерли двое, выздоровели 35 человек

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе – 99 новых случаев заболеваний COVID-19
Фото: leo2014, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе. Умерли двое, выздоровели 35 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:55 08.06.2021

По состоянию на 8 июня в Севастополе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19.

35 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 78 лет и 81 год. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 138 человек. В настоящий момент выздоровели 13 828 человек, 696 умерли. Под наблюдением находится 297 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе. Умерли двое, выздоровели 35 человек

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.