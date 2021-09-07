COVID-19 в Севастополе. Умерли пятеро, 159 человек выздоровели

По состоянию на 7 сентября в Севастополе зарегистрированы 126 новых случаев заболевания COVID-19.

159 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 58 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 095 человек. В настоящий момент выздоровели 25 479 человек, 1044 умерли. Под наблюдением находится 750 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 7 сентября сделали прививку от коронавируса 132 765 человек. Второй этап вакцинации прошли 122 551 житель региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 7 сентября поступило более 172 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.