COVID-19 в Севастополе: умерли пятеро, выздоровели 187 человек

По состоянию на 7 декабря в Севастополе зарегистрированы 189 новых случаев заболевания COVID-19.

187 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 64 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 149 человек. В настоящий момент выздоровели 45 668 человек, 1 739 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 7 декабря сделали прививку от коронавируса 252 944 человека. Второй этап вакцинации прошли 227 800 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 7 декабря поступило более 332 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.