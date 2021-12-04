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Почему после прививки от коронавируса... - ответы на вопросы

COVID-19 в Севастополе: умерли шестеро, заразились 197

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:56 04.12.2021

По состоянию на 4 декабря в Севастополе зарегистрированы 197 новых случаев заболевания COVID-19.

106 человек выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 59 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 567 человек. В настоящий момент выздоровели 45 298 человек, 1 719 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 4 декабря сделали прививку от коронавируса 251 008 человек. Второй этап вакцинации прошли 225 058 жителей региона. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 4 декабря поступило более 315 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: умерли шестеро, заразились 197

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