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Фото: минздрав РК

COVID-19 в Севастополе: умерли трое, 212 человек заразились, выздоровевших в пять раз меньше

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:38 23.01.2022

По состоянию на 23 января в Севастополе зарегистрированы 212 новых случаев заболевания COVID-19.

40 человек выписаны после выздоровления. Умерли 3 человека в возрасте от 58 лет до 81 года.  За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 29 человек. На данный момент в больницах находится 389 пациентов, из них 288 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 602 койки для лечения пациентов с  коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 54 884 человека.

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В настоящий момент выздоровели 51 371 человек, 1 930 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 23 января сделали прививку от коронавируса 288 859 человек. Второй этап вакцинации прошли 276 357 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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