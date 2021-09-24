COVID-19 в Севастополе. Умерли трое, выздоровели 104 человека

По состоянию на 24 сентября в Севастополе зарегистрированы 129 новых случаев заболевания COVID-19.

104 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте 67 и 75 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 29 741 человек. В настоящий момент выздоровел 27 395 человек, 1 110 умерли. Под наблюдением находится 1022 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 24 сентября сделали прививку от коронавируса 137 905 человек. Второй этап вакцинации прошли 128 922 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 сентября поступило более 185 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.