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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 56,1%. Севастополь все еще лидер
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе: умерли трое, заболели 59 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:46 04.01.2022

По состоянию на 4 января в Севастополе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19.

11 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 74 до 92 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 916 человек. В настоящий момент выздоровели 50 242 человека, 1 847 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 4 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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