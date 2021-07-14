COVID-19 в Севастополе. Умерли трое

По состоянию на 14 июля в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заболевания COVID-19.

135 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 74 лет до 81 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 282 человека. В настоящий момент выздоровели 15 932 человека, 786 умерли. Под наблюдением находится 490 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 14 июля сделали прививку от коронавируса 103 586 человек. Второй этап вакцинации прошли 73 049 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 14 июля поступило более 114 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.