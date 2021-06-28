COVID-19 в Севастополе. Уровень заболеваемости растёт

По состоянию на 28 июня в Севастополе зарегистрированы 116 новых случаев заболевания COVID-19.

Пять человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 53 лет до 81 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 387 человек. В настоящий момент выздоровели 14 532 человека, 730 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополе.

Под наблюдением находится 390 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 28 июня сделали прививку от коронавируса 82 011 человек. Второй этап вакцинации прошли 65 555 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 28 июня поступило более 93 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.