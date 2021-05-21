COVID-19 в Севастополе — уже за 30 заразившихся

По состоянию на 21 мая в Севастополе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

22 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 71 и 81 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 577 человек. В настоящий момент выздоровел 13 491 человек, 667 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 277 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.