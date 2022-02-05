COVID-19: в Севастополе в больницах находятся 644 пациента, но…

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 69 человек. Выписаны 64 пациента, всего выздоровели 179 человек. На данный момент в больницах находятся 644 пациента, но из них 538 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 839 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 5 февраля в городе зарегистрированы 488 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 3 человека в возрасте от 42 до 80 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 59 834 человека.

В настоящий момент выздоровели 52 101 человек, 1 982 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 5 февраля сделали прививку от коронавируса 297 077 человек. Второй этап вакцинации прошли 283 212 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 5 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.