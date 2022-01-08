COVID-19 в Севастополе: выздоровевших больше заразившихся

По состоянию на 8 января в Севастополе зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19.

72 человека выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 62 лет до 91 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 161 человек. В настоящий момент выздоровели 50 417 человек, 1 863 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 8 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.