COVID-19 в Севастополе: выздоровевших снова больше заразившихся

По состоянию на 30 ноября в Севастополе зарегистрированы 216 новых случаев заболевания COVID-19.

305 человек выписаны после выздоровления. Умерли 9 человек в возрасте от 57 лет до 91 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 772 человека. В настоящий момент выздоровели 44 635 человек, 1 685 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 30 ноября сделали прививку от коронавируса 243 022 человека. Второй этап вакцинации прошли 213 899 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 30 ноября поступило более 275 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.