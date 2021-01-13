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В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет
Фото: sev.gov.ru

COVID-19 в Севастополе: за сутки — 82 человека выписаны из больниц, трое скончались

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:55 13.01.2021

По состоянию на утро 13 января в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19.

82 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 45 до 73 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7939 человек. В настоящий момент выздоровели 7158 человек, 294 умерло.  На сегодняшний день в стационарах находятся 285 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 234 человека. Под наблюдением находится 546 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: за сутки - 82 человека выписаны из больниц, трое скончались

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