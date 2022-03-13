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Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе: за сутки госпитализирован 31 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:04 13.03.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 31 человек. Выписаны 23 пациента. На данный момент в больницах находится  415 пациентов, из них 322 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 642 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро на 13 марта в городе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 7 человек в возрасте от 66 до 92 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  79 456 человек, выздоровели 75 958, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.      

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро на 13 марта сделали прививку от коронавируса 305 724 человека. Второй этап вакцинации прошли 294 296 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 13 марта поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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