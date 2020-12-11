COVID-19 в Севастополе. За сутки — пятеро умерших

По состоянию на утро 11 декабря в Севастополе зарегистрировано 73 новых случая заболевания COVID-19.

24 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой больниц, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти лет до 81 года. 110 человек выписаны после выздоровления. Скончались пять человек в возрасте от 42 до 69 лет. Во всех случаях течение болезни сопровождалось сопутствующими хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5136 человек. В настоящий момент выздоровели 4724 человека, 163 — умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 128 человек, в «Изумруде» – 112. На амбулаторном лечении – 95 человек.

Под наблюдением находится 558 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.