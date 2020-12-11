Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | COVID-19 в Севастополе. За сутки — пятеро умерших

crimeapress_news

В Севастополе за минувшие сутки – четверо заболевших COVID-19. Один из них - подросток
Фото: РБК

COVID-19 в Севастополе. За сутки — пятеро умерших

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:41 11.12.2020

По состоянию на утро 11 декабря в Севастополе зарегистрировано 73 новых случая заболевания COVID-19.

24 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой больниц, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти лет до 81 года. 110 человек выписаны после выздоровления. Скончались пять человек в возрасте от 42 до 69 лет. Во всех случаях течение болезни сопровождалось сопутствующими хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5136 человек. В настоящий момент выздоровели 4724 человека, 163 — умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 128 человек, в «Изумруде» – 112. На амбулаторном лечении – 95 человек.

Под наблюдением находится 558 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

COVID-19 в Севастополе. За сутки - пятеро умерших

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.