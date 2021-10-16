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Незначительный рост, что дальше? Статистика по COVID-19 в Севастополе
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе. за сутки умерли шестеро

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:25 16.10.2021

По состоянию на 16 октября в Севастополе зарегистрированы 278 новых случаев заболевания COVID-19.

179 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 67 до 84 лет.  По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 34 223 человека. В настоящий момент выздоровели 30 033 человека, 1 188 умерли. Под наблюдением находится 1 212 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 16 октября поступило более 199 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе. за сутки умерли шестеро

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