COVID-19 в Севастополе. за сутки умерли шестеро

По состоянию на 16 октября в Севастополе зарегистрированы 278 новых случаев заболевания COVID-19.

179 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 67 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 34 223 человека. В настоящий момент выздоровели 30 033 человека, 1 188 умерли. Под наблюдением находится 1 212 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 16 октября поступило более 199 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.