COVID-19 в Севастополе: за весь период пандемии в городе «корону» подхватили 53 228 человек

По состоянию на 9 января в Севастополе зарегистрированы 67 новых случаев заболевания COVID-19.

30 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 49 лет до 91 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 228 человек. В настоящий момент выздоровели 50 447 человек, 1 868 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 9 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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