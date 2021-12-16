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В Крыму – очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки
Фото: leo2014, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: за весь период пандемии вирус убил 1 795 севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:59 16.12.2021

По состоянию на 16 декабря в Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19.

169 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 66 до 75 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 558 человек. В настоящий момент выздоровели 47 953 человека, 1 795 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 16 декабря сделали прививку от коронавируса 264 705 человек. Второй этап вакцинации прошли 246 142 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 16 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: за весь период пандемии вирус убил 1 795 севастопольцев

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