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Коэффициент распространения COVID-19 в России впервые с начала сентября опустился ниже единицы
Иллюстрация: congerdesign, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: заболевших 49, выздоровевших 104

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:06 31.12.2021

По состоянию на 31 декабря в Севастополе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19.

104 человека выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека, оба в возрасте 63 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 700 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 50 092 человека, 1 840 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 31 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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