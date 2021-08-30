Cтраховые представители просят учесть: в 2021 году грипп особенно опасен

Cтраховые медицинские организации напоминают: в период пандемии коронавируса значимость сезонной вакцинации от гриппа возрастает – одновременный удар по организму со стороны разных инфекций может нанести существенный вред здоровью и даже привести к летальному исходу. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно грипп уносит более 650 000 жизней по всему миру.

2020 году более 70% населения России привились от гриппа, что в сочетании с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии, позволило предотвратить эпидемию этого заболевания. По данным Института гриппа имени А.А. Смородинцева уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом за неделю весной 2020 года колебался от 20 до 70 случаев на 10 000 человек. В осенний период количество заболевших в неделю в среднем варьировалось от 50 до 70 случаев на 10 000 человек, — приводят статистику эксперты.

Врачи отмечают, что в этом году грипп особенно опасен, так как организмы людей, переболевших ковидом ослаблены, и могут стать легкой мишенью для других вирусных заболеваний. Осенью 2021 года высока вероятность заражения новыми штаммами коронавируса по причине его постоянной мутации. Роспотребнадзор рекомендует регионам провести вакцинацию не менее 60% населения и не менее 75% лиц, входящих в группы риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, беременных женщинах, а также граждан младше 4 и старше 65 лет: на них приходится основная доля госпитализированных пациентов. Также подчеркивается необходимость своевременно вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Традиционно вакцинация начинается в начале осени и проводится в поликлиниках и мобильных пунктах. Эта медицинская услуга оказывается бесплатно по полису ОМС. В приоритете группы риска, но прививку могут сделать каждому желающему по при наличии показаний (полный перечень показаний указан в национальном календаре профилактических прививок)1. Чем больше людей вакцинируется, тем эффективнее формируется коллективный иммунитет.

По словам Сергея Олеговича Шкитина, кандидата медицинских наук, эксперта Всероссийского союза страховщиков, на сегодняшний день система здравоохранения является «COVID-ориентированной». У граждан может сложиться ложное впечатление, что о других заболеваниях на время можно забыть. Но это не так: коронавирусная инфекция, как фактор ослабления организма может явиться условием не только для обострения хронических заболеваний, но и повысить вирулентность гриппа. Так возникает микст-инфекция со схожими органами-мишенями (в первую очередь, это лёгкие), что снижает шансы на благоприятный исход – выздоровление. По этой причине прививка от гриппа окажется полезной не только при изолированной инфекции вирусом гриппа, но и в еще большей степени – при сочетании гриппа с COVID-19.

Если по каким-то причинам вы столкнулись с препятствием в прохождении вакцинации от гриппа, обратитесь в вашу страховую медицинскую организацию по бесплатному телефону «горячей линии», номер которой можно уточнить на полисе об обязательном медицинском страховании, либо на сайте компании. Страховой представитель адресно разберется в вашей ситуации и поможет получить положенную вам услугу. Вам также подскажут ближайший к вам пункт вакцинации. Помощь страховых представителей оказывается бесплатно по полису ОМС».

Вакцинироваться можно и от гриппа, и от COVID-19. Рекомендуется выдерживать срок в 2-3 недели между прививками, но в каждом отдельном случае по клиническим показаниям этот интервал может как снизиться, так и увеличиться. По месту вакцинации (в поликлинике или в мобильном пункте) вы пройдете предварительный осмотр врачом-специалистом, — отмечает Сергей Шкитин.