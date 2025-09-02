Прямо сейчас:
Cтуденты Крыма стали частью всероссийского проекта по тактической помощи “Стоп кровь”
Cтуденты Крыма стали частью всероссийского проекта по тактической помощи “Стоп кровь”

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 16:47 02.09.2025

В Краснодаре завершился интенсивный курс обучения для будущих волонтёров-инструкторов по оказанию первой помощи с элементами тактической медицины. Студенты крымских ВУЗов вместе с Молодёжкой НФ теперь смогут сами передавать знания жителям и бойцам СВО.

На протяжении недели молодёжь училась оказывать помощь себе и пострадавшим, отрабатывая навыки на практике. Уже во второй день организаторы сымитировали ночную аварию, где участники курса должны были действовать быстро и качественно.

Ошибки ребят разбирал старший инструкторский состав ЦТП “Архангел”, который делился опытом и знаниями, чтобы подготовить волонтёров-инструкторов. Участники курса усвоили от наставников главное: тренировка существует для того, чтобы ошибаться, но в реальной жизни необходимо действовать чётко и верно, поэтому они ежедневно отрабатывали свои навыки до автоматизма.

«Обучение было по настоящему экстремальным, но незабываемым. У нас в Крыму реализуется сразу 2 проекта тактической медицины, вместе с ребятами готовы поделиться опытом с каждым из студентов! Уже в ближайшие дни будет передавать опыт!, — отметила участница Молодёжки НФ из Крыма Виктория Никуленко.

По окончании курса, ребята научились останавливать любые виды кровотечения, делать сердечно-лёгочную реанимацию, эвакуировать раненых и многое другое.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 17

