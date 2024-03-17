Да будет свет: на симферопольской телебашне включили иллюминацию

СПРАВКА. Региональные филиалы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приняли решение включить тематическую подсветку своих столичных телебашен в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией. Так, вышки засияют в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме и других городах. На башнях появятся цвета российского триколора и бегущая строка с надписями «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией», «Крым – это Россия», «10 лет вместе!».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым