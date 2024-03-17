Да будет свет: на симферопольской телебашне включили иллюминацию

В Симферополе прошла официальная церемония включения архитектурно-художественной подсветки телевизионной вышки. Запуск приурочили к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Символический запуск иллюминации Глава Республики Крым Сергей Аксёнов осуществил совместно с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко и директором филиала РТРС «РТПЦ Республики Крым» Геннадием Гордеевым.
Как подчеркнул Сергей Аксёнов, в 2014 году крымчане приняли волевое решение и единогласно выбрали для себя путь развития и процветания в составе своей великой Родины – России. В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией телебашня окрасилась в цвета государственного флага Российской Федерации.
На объекте установлено современное световое оборудование, которое включает в себя более 9 тыс. светодиодных светильников и 10 прожекторов. Медиафасад высотой 16 метров сможет транслировать видеоролики, изображения, надписи.
По мнению Андрея Романченко, возвращение Крыма и Севастополя стало символом возрождения великой, гордой и суверенной России. Генеральный директор РТРС поблагодарил Сергея Аксёнова за постоянную поддержку инициатив федерального предприятия по развитию телерадиовещания и связи в республике, а также поздравил крымчан со знаменательной датой.
В свою очередь, Геннадий Гордеев сообщил, что на сегодняшний день симферопольская телевизионная вышка, высота которой достигает почти 200 метров, полностью соответствует нормативным показателям. За последние пять лет были проведены работы по разгрузке объекта, демонтированы старые аналоговые системы, проведен капитальный ремонт и усиление.
СПРАВКА. Региональные филиалы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приняли решение включить тематическую подсветку своих столичных телебашен в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией. Так, вышки засияют в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме и других городах. На башнях появятся цвета российского триколора и бегущая строка с надписями «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией», «Крым – это Россия», «10 лет вместе!».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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