Да он просто «красавчик»! В Джанкое попался пьяный водитель, перевозивший наркотики

В Джанкое сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, подозреваемого в хранении и перевозке марихуаны. А все началось с того, что сотрудники ДПС остановили авто под управление местного 45-летнего жителя.

У водителя при задержании имелись признаки опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. В связи с этим он был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в МВД по РК.

В ходе проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у водителя спичечные коробки с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета. Согласно проведённой экспертизе, в них находилась марихуана общим весом около 14 грамм. Кроме того, оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Джанкойский» было установлено, что водитель до задержания успел сбыть около 4 граммов марихуаны.

В отношении мужчины следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение наркотических средств» и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — уточнили в МВД по РК.

Крымчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фото: МВД по РК.