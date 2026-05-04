Дачникам за некоторые растения грозит штраф

В 2026 году за инвазивные растения на даче могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тыс. рублей, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Дачникам грозит штраф, если на участке обнаружат борщевик Сосновского, амброзию полыннолистную, люпин многолистный и другие опасные и вредные растения.
К инвазивным относятся растения, которые вытесняют местную флору, вредят экосистеме и здоровью людей. С 1 марта 2026 года собственники дачных участков обязаны уничтожать их самостоятельно, напомнила юрист коллегии адвокатов «Де-юре» Дарья Александрова.
В список инвазивных и опасных растения включены борщевик Сосновского, золотарник канадский, амброзия полыннолистная, паслён колючий, люпин многолистный, горчак ползучий, клён ясенелистный, рассказал управляющий партнёр юридической компании «Энсо» Алексей Головченко. Регионы могут дополнять этот перечень.
По новым правилам, применяются штрафы по статье 8.7 КоАП «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», уточнила Дарья Александрова. Размер штрафа для граждан по этой статье составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Проверяющие органы могут узнать о нарушениях от соседей, через плановые рейды и спутниковый мониторинг. Собственнику участка сначала выдают предписание с требованием уничтожить сорняки. Если он проигнорирует предупреждение, ему выпишут штраф.
За выращивание на даче некоторых растений дачникам грозит уголовная ответственность, предупредил Алексей Головченко. Речь о наркосодержащих растениях, таких как конопля, снотворный мак, голубой лотос, мимоза хостилис, гавайская роза, псилоцибиновые грибы, эфедра. Если на даче обнаружат большой объём посадок (более 10 кустов), владельца могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей либо лишить свободы на срок до 2 лет. При выявлении таких растений ответственность наступает сразу, без предупреждений, подчеркнула Александрова.
